CdS – Inter, col Milan chance di rivincita 20 anni dopo. Ma prima…

L'Inter è volata in semifinale di Champions League. Un traguardo incredibile, considerando le premesse della stagione e il campionato non esaltante dei nerazzurri. Inzaghi si gode il momento e sa che contro il Milan sarà battaglia vera, per 180', rievocando ciò che è già accaduto venti anni fa e che non andò esattamente come l'Inter sperava.

Questo il commento del Corriere dello Sport: "Sarà la riedizione della sfida di vent’anni fa: quella che vide il Diavolo conquistare la finale dopo due pareggi e poi trionfare a Manchester, superando la Juventus ai rigori. Per i nerazzurri, quindi, sarà pure l’occasione per prendersi una rivincita dopo aver perso anche il bis, nel 2005, andato in scena però nei quarti. Prima di quel momento, però, l’Inter dovrà dedicare forze e pensieri al campionato, rimettendosi in carreggiata per inseguire il pass per la prossima Champions. E allora la speranza è che quanto di buono visto ieri (cancellando invece le distrazioni) contribuisca a riaccendere la scintilla in serie A".