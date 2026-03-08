A Skysport Fabio Caressa ha riportato quale sarebbe la prima versione del designatore Rocchi sul presunto rigore di Ricci nel derby tra Milan e Inter. "Emergerebbe, da quanto segnalato da Fontani, che il designatore AIA è d'accordo nel non assegnare perché il braccio non è fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone. C'è un extra movimento ma non è fuori figura. Sinceramente io non ci capisco più nulla. Sono tutte cose opinabili», ha spiegato il conduttore durante un intervento nella trasmissione il Club.