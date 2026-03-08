A Skysport Fabio Caressa ha riportato quale sarebbe la prima versione del designatore Rocchi sul presunto rigore di Ricci nel derby tra Milan e Inter. "Emergerebbe, da quanto segnalato da Fontani, che il designatore AIA è d'accordo nel non assegnare perché il braccio non è fuori figura rispetto alla traiettoria del pallone. C'è un extra movimento ma non è fuori figura. Sinceramente io non ci capisco più nulla. Sono tutte cose opinabili», ha spiegato il conduttore durante un intervento nella trasmissione il Club.
Stando a quanto riportato da Caressa al Club le prime versioni che arrivano dalla classe arbitrale rispetto all'episodio di San Siro danno ragione all'arbitro che non ha fischiato il rigore
Questa, ha spiegato il giornalista poi, è la versione che arriva magari "non da Rocchi direttamente ma comunque dalla sezione arbitrale". Nei prossimi giorni, sicuramente, l'episodio di San Siro sarà oggetto di revisione di Open Var, il programma nel quale l'AIA analizza e spiega gli episodi più rilevanti del fine settimana.
