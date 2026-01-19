FC Inter 1908
Cesari: “Udinese-Inter, col giallo ad Augusto Di Bello scontenta tutti. Ma si arriverà a…”

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato così il giallo comminato dall'arbitro Di Bello a Carlos Augusto durante Udinese-Inter
Marco Astori
Intervenuto al tavolo di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato così il giallo comminato dall'arbitro Di Bello a Carlos Augusto durante Udinese-Inter.

"Il pallone prende una traiettoria chiara, laterale. Di Bello ammonisce Carlos Augusto: l'Inter chiede la non ammonizione, l'Udinese il rosso. Sei riuscito a scontentare tutti, cosa difficile. Il VAR non ha potuto richiamare per togliere il giallo, ma si arriverà anche a questo".

