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Nel corso del suo intervento durante la presentazione della partnership con BBVA, Giorgio Ricci, CRO dell'Inter, ha parlato dei naming rights del nuovo centro d'allenamento ad Appiano Gentile.

"Sul tema del centro d'allenamento alla Pinetina e sugli investimento che la proprietà ha deciso di stanziare, è un discorso molto ampio: non c'è un focus specifico su quello.

L'obiettivo è sulla crescita in generale: il centro non sarà più quello che era prima, non abbiamo fatto vedere ancora tutto quello che nascerà. E' qualcosa di nuovo che prima non esisteva. E' nell'ambito delle opportunità commerciali per il futuro: quando ci sarà l'accordo che ci soddisferà, sarete i primi a saperlo".