Arrivano novità importanti dall'allenamento di oggi dell'Inter di Cristian Chivu verso la sfida contro l'Udinese in programma lunedì sera
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Arrivano novità importanti dall'allenamento di oggi dell'Inter di Cristian Chivu verso la sfida contro l'Udinese in programma lunedì sera a San Siro contro l'Udinese.
Come raccolto da FcInter1908, Federico Dimarco ha lavorato in campo a forte intensità: secondo Sky Sport, tra domani e sabato dovrebbe tornare in gruppo ma non sembra in dubbio la sua convocazione con l'Udinese.
Contro i friulani, secondo l'emittente, ci sarà il ritorno di Pio Esposito dal 1' e può giocare dall'inizio John Stones dopo il secondo tempo di Madrid.
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