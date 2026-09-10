Le parole di benvenuto di Giuseppe Marotta per l'evento di presentazione della partnership Inter-BBVA: "Un binomio vincente"

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa significa partnership Inter-BBVA"

Giornata importante in casa Inter perché i nerazzurri presentano la partnership con BBVA, Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends ma anche Front Jersey Partner delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Club.

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Ecco le parole di benvenuto di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: "Questo è un evento particolare perché suggella un binomio importante tra due aziende che hanno tanto in comune, due eccellenze, è un binomio che non può che essere vincente.

Inter-BBVA, accordo da record

Giorgio Ricci poi spiegherà meglio di me, io vi do il benvenuto come padrone di casa. Posso solo dire che siamo orgogliosi di questo abbinamento e sono certo che insieme andremo lontano, questa è la cosa importante. Ho detto già che sognare non costa niente, i sogni sono tanti, speriamo di raccogliere qualcosa di bello, prestigioso e straordinario"

marotta

(FCINTER1908.IT)

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