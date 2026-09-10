Giornata importante in casa Inter perché i nerazzurri presentano la partnership con BBVA, Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends ma anche Front Jersey Partner delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Club.

Ecco le parole di benvenuto di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter: "Questo è un evento particolare perché suggella un binomio importante tra due aziende che hanno tanto in comune, due eccellenze, è un binomio che non può che essere vincente.

Giorgio Ricci poi spiegherà meglio di me, io vi do il benvenuto come padrone di casa. Posso solo dire che siamo orgogliosi di questo abbinamento e sono certo che insieme andremo lontano, questa è la cosa importante. Ho detto già che sognare non costa niente, i sogni sono tanti, speriamo di raccogliere qualcosa di bello, prestigioso e straordinario"

(FCINTER1908.IT)