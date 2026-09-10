Il risultato del campo dice una cosa, il giudizio sulla prestazione può raccontarne un’altra. Ed è proprio da qui che nasce il dibattito nell’ultima diretta sul canale YouTube di Fcinter1908.it, con Daniele Mari, Daniele Vitiello, Filippo Tramontana, Giovanni Montopoli, Pasquale Guarro e Hussein Yassin.

Al centro del dibattito c’è il paragone tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, ma soprattutto il modo in cui in Italia vengono giudicati allenatori e squadre. Quanto pesa il risultato finale? E quanto, invece, dovrebbe contare la qualità del gioco espresso?

Da qui nasce la provocazione: “La stampa italiana continua a premiare l’anti-calcio: Allegri perde ma batte Chivu”.

Un tema che apre inevitabilmente una discussione più ampia sul percorso dell’Inter, sulle valutazioni riservate a Chivu e sul diverso peso che viene dato alle vittorie, alle sconfitte e alle prestazioni.

Nel corso della diretta il confronto si accende, con punti di vista diversi e un’analisi che va oltre il semplice risultato dell’ultima partita.

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