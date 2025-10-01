Le prime due giornate dell'Inter in Champions League sono state produttive in termini di punti, ma anche analizzando la fase offensiva della squadra di Chivu. Due vittorie, sei punti, 5 gol siglati e zero subiti. La manovra offensiva dell'Inter funziona e i dati confermano che la squadra crea con costanza. Questi dati andranno poi confermati anche nella seconda parte di questa prima fase, quando gli avversari saranno più tosti.