Le prime due giornate dell'Inter in Champions League sono state produttive in termini di punti, ma anche analizzando la fase offensiva della squadra di Chivu. Due vittorie, sei punti, 5 gol siglati e zero subiti. La manovra offensiva dell'Inter funziona e i dati confermano che la squadra crea con costanza. Questi dati andranno poi confermati anche nella seconda parte di questa prima fase, quando gli avversari saranno più tosti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, la fase offensiva funziona. In Champions solo Liverpool e Real meglio per attacchi
ultimora
Inter, la fase offensiva funziona. In Champions solo Liverpool e Real meglio per attacchi
La manovra offensiva dell'Inter funziona e i dati confermano che la squadra crea con costanza. Seconda in classifica per attacchi
L'Inter in queste prime due giornate ha fatto vedere di arrivare con una certa continuità verso la porta avversaria. I dati confermano: l'Inter è seconda per attacchi in Champions (112), dietro solamente a Real Madrid e Liverpool a pari merito al primo posto (117 attacchi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA