Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha complicato il cammino in Champions League perdendo le prime due gare giocate. Sconfitta in casa del Real Madrid al Bernabeu, sconfitta a San Siro col Club Brugge. E ora la squadra di Chivu non può più permettersi altri passi falsi se vuole proseguire il suo percorso in Europa.

Arrivare nelle prime 8 della prima fase è un esercizio complicato dopo aver raccolto 0 punti nelle prime 2 gare. Opta ha analizzato le percentuali di qualificazione delle squadre in Champions, dopo le due sconfitte le chance dell'Inter di arrivare tra le prime 8 squadre sono molto ridotte:

Gi expected points per i nerazzurri si attestano poco sopra i 10 punti. Rimangono comunque alte le possibilità di arrivare tra le squadre che dovranno affrontare il playoff per avanzare al prossimo turno: 67,16% per l'Inter di Chivu. Ma non è escluso che l'Inter possa addirittura evitare di giocare i playoff qualificandosi tra le prime 8 della maxi classifica: Secondo Opta le chance di andare direttamente agli ottavi si attestano attorno all'8%. La vittoria finale della Champions per i nerazzurri è al momento un'ipotesi remota: 1,83%.