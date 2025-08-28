Champions League, non solo l’orario della finale: annunciata un’altra novità

Oggi alle 18 verrà effettuato il sorteggio della League Phase della Champions League 2025-2026. L'UEFA ha annunciato una grande novità, ossia l'orario della finale che non sarà più alle 21 ma alle 18.

Ma non è questo l'unico aspetto innovativo per la Champions League. "Come si legge tra le pieghe del regolamento per il sorteggio, il Comitato Competizioni per Club UEFA ha stabilito una condizione aggiuntiva che potrebbe essere applicata alla compilazione del calendario a partire dall’edizione 2026/27 del torneo.

Nel dettaglio, è stato stabilito che un incontro tra le stesse due squadre non può ripetersi nella stessa competizione con la stessa squadra sorteggiata per giocare in casa per tre stagioni consecutive. Questo significa che, se due squadre che si sono già affrontate nella fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 vengono nuovamente sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, tali squadre non potranno essere sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella stagione 2026/27", si legge su Calcio e Finanza.