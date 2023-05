Inter Women, Chawinga: “Continueremo a lottare, puntiamo a fare ancora meglio”

Tabitha Chawinga, attaccante dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha parlato del prossimo impegno stagionale, in programma sabato contro la Fiorentina: "Il pareggio contro la Juventus? Era una partita molto importante per noi, abbiamo portato a casa un punto anche se ce l'abbiamo messa tutta per vincerla. Abbiamo comunque fatto una grande prestazione e ci dà fiducia per le prossime partite. Abbiamo fatto fatica ad ottenere risultati positivi, ma la gara contro la Juve può rappresentare la svolta per noi e ci può dare grande fiducia. Continueremo a lottare, siamo migliorate dopo aver parlato molto tra di noi. Nelle tre partite che mancano puntiamo a fare ancora meglio".