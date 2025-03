Il Chelsea ha perso 1-0 il derby contro l'Arsenal incappando nell'ottava sconfitta del suo campionato. La squadra di Enzo Maresca è rimasta al quarto posto, in piena bagarre per provare a qualificarsi per la prossima Champions League che coinvolge tante squadre visto che il Bournemouth decimo è a soli 5 punti di distacco dai Blues.