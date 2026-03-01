Il tecnico nerazzurro questa sera ha fatto un po' da chioccia a Nicolò Barella . Da qualche tempo le sue prestazioni non sono brillanti. Il calciatore, forse un po' per moda, è finito nel mirino prima dei media e poi pure dei tifosi che questa sera in occasione di qualche intervento sbagliato si sono espressi con qualche mugugno nei confronti del calciatore.

Lo hanno raccontato anche a DAZN: "La tutela, la protezione nei confronti dei calciatori nerazzurri si è vista con Barella, un po' discusso in questa stagione dell'Inter. Dopo due-tre mugugni, tanta rumorosità attorno a lui, su qualche palla persa di troppo del centrocampista, quando ne ha perso un'altra ancora Chivu ci ha tenuto a fare un applauso facendosi guardare da tutto lo stadio, con un applauso lungo e vistoso. E un pochino in quel momento lo stadio è cambiato nei confronti di Barella ed è tornato ad essere più benevolo nei suoi confronti dopo qualche mugugno di troppo e le critiche che gli sono arrivate".