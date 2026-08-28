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Arrivano anche alcune dichiarazioni di Cristian Chivu a due giorni da Cagliari-Inter. Qui le considerazioni dell'allenatore nerazzurro sugli obiettivi della squadra e su alcuni singoli: "Dobbiamo imparare a prendere partita per partita, consapevoli che non possiamo essere perfetti e che la strada è lunga. Dobbiamo mantenere il livello di competitività forte, delle ambizioni che abbiamo per questa stagione. Eravamo contenti della rosa della scorsa stagione, non a caso abbiamo vinto due trofei, cerchiamo di mantenere con i nuovi acquisti il livello e alzarlo un po’ e migliorarci.

Curtis Jones? "Sa fare tanto, ha caratteristiche che magari non avevamo. E’ molto simile alle nostre idee, alle abitudini di questa squadra: cercavamo uno bravo in progressione, bravo a gestire la palla, in costruzione e in finalizzazione".

Lotta Scudetto? "Sulla carta sono sempre quelle le squadre che partono come favorite, ma mi preoccupo solo della mia squadra. Pio? Non deve avere l’ossessione di andare a trovare il consenso di qualcun altro, rischia di perdere il suo obiettivo che è la crescita. Ha tanti margini, non deve niente a nessuno perché è bravo nell’essere umile, nella cultura del lavoro e nel migliorare il gruppo e se stesso.

Champions? "Vogliamo essere competitivi anche in Champions, ma dobbiamo mandare un segnale già contro il Cagliari, che per me è la partita più importante".