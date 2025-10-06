Il direttore Alberto Brandi pone una domanda a tutti gli ospiti presenti: "Siete presidenti di una squadra di calcio: scegliete Chivu o Inzaghi?"

Durante la trasmissione Pressing, il direttore Alberto Brandi pone una domanda a tutti gli ospiti presenti: "Siete presidenti di una squadra di calcio: scegliete Chivu o Inzaghi?"

Sabatini: "L'ho detto una settimana fa e si sono messi tutti a ridere, lo ridico a distanza di una settimana per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi".