Durante la trasmissione Pressing, il direttore Alberto Brandi pone una domanda a tutti gli ospiti presenti: "Siete presidenti di una squadra di calcio: scegliete Chivu o Inzaghi?"
Panucci: "Simone Inzaghi".
Sabatini: "L'ho detto una settimana fa e si sono messi tutti a ridere, lo ridico a distanza di una settimana per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi".
Tacchinardi: "Dico Inzaghi ma non quello degli ultimi tre mesi della passata stagione".
Trevisani: "Simone Inzaghi perché ha dimostrato anche con una situazione finanziaria non eccellente di saper fare benissimo l'allenatore".
Biasin: "Se parliamo di Inter la do a chi la vuole allenare, quindi Chivu perché Inzaghi ha scelto di non allenarla più".
Mauro: "La do a Chivu. La qualità del gioco che esprime in questi mesi mi piace talmente tanto che spero che diventi un'Inter che arrivi non so se in finale di Champions... Ma mi piace molto".
Brandi: "Io la darei a Inzaghi".
Monica Bertini: "Io a Chivu".
