L’alternanza dei portieri però è sempre delicata, tanto è vero che Sommer ha giocato ad Amsterdam nonostante l’avvicendamento fosse già programmato: dopo gli errori di Torino, Chivu ha evitato che lo svizzero fosse fatto fuori «dal popolo». Adesso tocca a Martinez, che ha 27 anni, ma una sola stagione da titolare in carriera, due anni fa col Genoa: l’anno scorso ha collezionato 5 presenze, tra cui il match scudetto a Napoli, senza mai sfigurare. Se farà bene (ma anche se farà male) tornerà subito in panchina?