Il tecnico dell'Inter Chivu darà la formazione ai giocatori a poche ore dalla gara. Il capitano Lautaro Martinez capirà all'ultimo se riuscirà a essere titolare col Sassuolo.
CorSera – Inter, Chivu nasconde la formazione. Il Martinez sicuro è Josep, per Lautaro…
"Cristian Chivu ha 3 punti dopo 3 partite ma non perde lo spirito né la voglia di nascondere la formazione a tutti, compresi i suoi calciatori, fino a pochissime ore dal calcio d’inizio. Il Martinez sicuro di giocare dovrebbe essere Josep detto Pepo, il portiere spagnolo al debutto stagionale che deve dimostrare di poter essere il numero uno del futuro, visto che Sommer, 37 anni a dicembre, è in scadenza di contratto", scrive il Corriere della Sera.
L’alternanza dei portieri però è sempre delicata, tanto è vero che Sommer ha giocato ad Amsterdam nonostante l’avvicendamento fosse già programmato: dopo gli errori di Torino, Chivu ha evitato che lo svizzero fosse fatto fuori «dal popolo». Adesso tocca a Martinez, che ha 27 anni, ma una sola stagione da titolare in carriera, due anni fa col Genoa: l’anno scorso ha collezionato 5 presenze, tra cui il match scudetto a Napoli, senza mai sfigurare. Se farà bene (ma anche se farà male) tornerà subito in panchina?
"L’altro Martinez, ovvero Lautaro, ieri ha fatto quasi tutto l’allenamento con il gruppo dopo la lombalgia che lo ha tormentato prima della Champions, dove ha dato forfait. Solo all’ultimo l’argentino capirà se è il caso di forzare. E nel caso è pronto Pio Esposito, carico dopo l’esordio da titolare", aggiunge il quotidiano
