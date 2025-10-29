E' arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dello stadio Meazza per Inter-Fiorentina.
Inter-Fiorentina, ecco il dato degli spettatori presenti a San Siro
E' arrivato il dato degli spettatori presenti sugli spalti dello stadio Meazza per Inter-Fiorentina: ecco il numero dei presenti
Come fa sapere il club nerazzurro, ad assistere al match di stasera ci sono 71.096 spettatori (settore ospiti: 660).
