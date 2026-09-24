VIDEO FCIN1908 / De Siervo: "Conte ct? C'è quest'ipotesi che sarà discussa presto"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Clamoroso retroscena su Antonio Conte, che è stato ad un passo dal ritorno alla Juventus l'anno scorso. A raccontarlo è Giulio Mola, giornalista, negli studi di QSVS.

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Ecco le sue parole: "Conte nel giugno del 2025 era nella sede della Juve per firmare, un anno fa. Era con Chiellini ed era lì per firmare.

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Poi c'era Comolli che gli fece un paio di domande: sembra una barzelletta, ma Conte si alzò, sbatté la porta e se ne andò via. Lui era in sede alla Juve: questo vuol dire che la possibilità che possa tornare c'è prima o poi".