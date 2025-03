Il Club León ha rispettato in ogni momento i processi corrispondenti, sottoponendosi a tutte le perizie, udienze e indagini richieste negli ultimi mesi, consegnando tutta la documentazione richiesta dalla FIFA con assoluta tempestività e trasparenza. Siamo una squadra indipendente, autonoma e sovrana. Questo non sia mai messo in dubbio. Ribadiamo il nostro fastidio e la nostra indignazione per questa decisione che va contro lo spirito della leale competizione e colpisce tante persone: tifosi, lavoratori, giocatori e allenatori. Il Club León farà ricorso a tutti i livelli contro questa decisione e andremo fino alle ultime conseguenze per difendere il posto ottenuto nella Coppa del Mondo per club FIFA 2025. Resteremo fermi, fiduciosi e uniti in questo processo".