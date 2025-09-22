"Inter miglior attacco? L'Inter negli ultimi anni da sempre, ora ha trovato anche Pio Esposito straordinario, è strabiliante quello che sta facendo ed è una sicurezza in più. Squadra che crea tanto, deve trovare un po' di equilibrio. Quando si attacca molto, si lascia agli avversari la ripartenza. Con la Juve ha fatto la partita, anche oggi il Sassuolo era in 11 dentro l'area di rigore se non se attento con le marcature preventive poi prendi il contropiede. Gestione Sommer-Martinez perfetta. Se l'avesse tolto dopo la Juve perdi un giocatore, per tante partite. Sommer ha risposto, giusto dare possibilità anche a Martinez. La chiarezza è importante, il giocatore accetta.