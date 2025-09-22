L'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della vittoria dell'Inter col Sassuolo e del giovane attaccante Pio Esposito:
Ranocchia: “Inter deve trovare equilibrio. Esposito strabiliante, sottolineo una cosa su Pio…”
"Inter miglior attacco? L'Inter negli ultimi anni da sempre, ora ha trovato anche Pio Esposito straordinario, è strabiliante quello che sta facendo ed è una sicurezza in più. Squadra che crea tanto, deve trovare un po' di equilibrio. Quando si attacca molto, si lascia agli avversari la ripartenza. Con la Juve ha fatto la partita, anche oggi il Sassuolo era in 11 dentro l'area di rigore se non se attento con le marcature preventive poi prendi il contropiede. Gestione Sommer-Martinez perfetta. Se l'avesse tolto dopo la Juve perdi un giocatore, per tante partite. Sommer ha risposto, giusto dare possibilità anche a Martinez. La chiarezza è importante, il giocatore accetta.
Su Pio Esposito: "In questo momento grandissimo giocatore, vestire la maglia dell'Inter da punta centrale e fare vedere quello che ha fatto lui. Si mette sempre bene, non ha paura di prendere botte, gli manca solo il gol ma è questione di tempo. Si trova bene sia con Thuram che con Lautaro e non è cosa da poco".
