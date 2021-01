Inter, brutto colpo per D’Ambrosio. La moglie: “Grazie per i messaggi, ma ancora non…”

Brutto colpo subito da Danilo D’Ambrosio nel breve spezzone di gara giocato contro la Sampdoria. Il difensore dell’Inter è stato protagonista di uno scontro con Leris che lo ha costretto ad uscire dolorante e zoppicante dal campo anzitempo. La moglie, Enza De Cristofaro, ha voluto aggiornare i tifosi nerazzurri visti i tanti messaggi ricevuti in queste ore: “Ragazzi ho il cell e dm praticamente intasati, siete davvero tanti. Vi ringrazio di cuore per l’affetto ma purtroppo non sappiamo ancora nulla. Vi mandiamo un bacio”, ha scritto su Instagram.