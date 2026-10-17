Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia dell'impegno di campionato con la Fiorentina. Queste le sue considerazioni: "Mi aspetto una bellissima partita contro una squadra storica come la Fiorentina e in un grandissimo stadio come quello di Firenze. Vanoli è un bravo allenatore e la squadra è forte, hanno fatto una bella squadra e migliorano di partita in partita. Quella a Firenze è sempre una partita dura e interessante da preparare".

Come stanno Diao e Kean?"Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta".