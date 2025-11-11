Nell'incontro con i media di oggi, il nuovo ad della Juventus Damien Comolli ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “Abbiamo trovato un accordo con Dusan di far passare questa stagione e parlarne a fine stagione.
Nell'incontro con i media di oggi, il nuovo ad della Juventus Damien Comolli ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic
C’è un accordo stretto l’estate scorsa. Nessuno nei club italiani paga quanto paga la Premier League, dobbiamo rispettare questa percentuale, dovremo essere intelligenti nel gestire la parte economico/finanziaria”.
