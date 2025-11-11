FC Inter 1908
Nell'incontro con i media di oggi, il nuovo ad della Juventus Damien Comolli ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic
Marco Astori
Nell'incontro con i media di oggi, il nuovo ad della Juventus Damien Comolli ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “Abbiamo trovato un accordo con Dusan di far passare questa stagione e parlarne a fine stagione.

C’è un accordo stretto l’estate scorsa. Nessuno nei club italiani paga quanto paga la Premier League, dobbiamo rispettare questa percentuale, dovremo essere intelligenti nel gestire la parte economico/finanziaria”.

