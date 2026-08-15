E' ufficiale il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Sul classe '99 si è espresso così Maurizio Compagnoni neglo studi di Sky Sport 24

Marco Astori
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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E' ufficiale il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Sul classe '99 si è espresso così Maurizio Compagnoni neglo studi di Sky Sport 24.

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Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

"Io sono convinto ormai da diverso tempo che Frattesi abbia sbagliato ruolo, non è un centrocampista: è il Perrotta della situazione, l'incursore che gioca sottopunta che attacca molto bene la profondità. E per me se gioca in quella posizione va diretto in doppia cifra".

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