E' ufficiale il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Sul classe '99 si è espresso così Maurizio Compagnoni neglo studi di Sky Sport 24
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
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E' ufficiale il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Sul classe '99 si è espresso così Maurizio Compagnoni neglo studi di Sky Sport 24.
"Io sono convinto ormai da diverso tempo che Frattesi abbia sbagliato ruolo, non è un centrocampista: è il Perrotta della situazione, l'incursore che gioca sottopunta che attacca molto bene la profondità. E per me se gioca in quella posizione va diretto in doppia cifra".
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