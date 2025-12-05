Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026.
Mondiali, Trump ammette: "Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…"
Mondiali, Trump ammette: “Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…”
Parlando sul palco del Kennedy Center con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney il presidente ha ricordato di aver visto Pele' giocare "quando era bambino" e di aver pensato che "era uno dei migliori".
