Mondiali, Trump ammette: “Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…”

Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026

Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026.

Parlando sul palco del Kennedy Center con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney il presidente ha ricordato di aver visto Pele' giocare "quando era bambino" e di aver pensato che "era uno dei migliori".