FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mondiali, Trump ammette: “Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…”

ultimora

Mondiali, Trump ammette: “Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…”

Mondiali, Trump ammette: “Quando ero bambino vidi Pelè giocare e…” - immagine 1
Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026
Matteo Pifferi Redattore 

Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026.

Parlando sul palco del Kennedy Center con la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il premier canadese Mark Carney il presidente ha ricordato di aver visto Pele' giocare "quando era bambino" e di aver pensato che "era uno dei migliori".

Leggi anche
De Paola: “Chivu sta cercando qualcosa di diverso rispetto a Inzaghi. Il Como...
Mondiali: Italia sarebbe con Qatar, Canada, Svizzera. Thuram vs Haaland. Per Lautaro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA