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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così di Luis Henrique e del possibile passaggio alla Roma: "Al di là della valutazione di Luis Henrique di 30 milioni che mi sembra un po' troppo elevata, poi se la Roma li spende sono contenti all'Inter, anche perché farebbero una plusvalenza discreta, il mio ragionamento è un altro.

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Gli esterni della Roma sono Molina e Wesley. Mi manca Molina? Sposto Wesley a destra. Ma se mi manca Wesley e ho Luis Henrique ho tutti giocatori che giocano a destra. Io Luis Henrique l'avrò commentato almeno 15 volte e sempre a destra.

La perplessità non è sulla qualità, è un buon giocatore: ha fatto il suo all'Inter. Le perplessità sono due: la valutazione da 30 milioni, francamente troppi, e le caratteristiche. Se qualche volta ha giocato a sinistra mi è sfuggito, colpa mia".