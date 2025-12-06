Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez a pochi minuti dal calcio di inizio del match tra Inter e Como: “Sono anni che Lautaro ogni tanto ha qualche passaggio a vuoto, almeno a livello realizzativo, e...

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez a pochi minuti dal calcio di inizio del match tra Inter e Como: "Sono anni che Lautaro ogni tanto ha qualche passaggio a vuoto, almeno a livello realizzativo, e subito parte il processo. Poi Lautaro ovviamente ricomincia a segnare e tutti "Lautaro è tornato". Quello che conta è a fine stagione, oltre al fatto che è un giocatore che aiuta molto anche in fase di non possesso, recupera, ha personalità. Non è possibile che se per 2-3 partite non segna subito parte il processo, mi sembra decisamente una cosa fuori luogo, va contro ogni logica tecnica".