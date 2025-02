Oggi Sergio Conceicao si troverà ancora di fronte l'Inter: secondo derby nel giro di un mese da quando è al Milan oltre che alle gare di Champions League contro il Porto. Ma l'esperienza in nerazzurro del portoghese non rispose alle aspettative, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Chi lo ha conosciuto e osservato da vicino racconta per esempio che sì, scherzava e socializzava, ma - diciamo così - senza esagerare. Le risate andavano avanti fino a un certo punto, fino a una certa soglia che poi non veniva oltrepassata. Più taciturno e introverso che amicone, insomma. Decisamente più taciturno. Tendente al solitario. Un po' carattere - spiega chi condivideva la Pinetina con lui -, un po' a causa del contesto non ideale. L'Inter in quel periodo aveva delle difficoltà, a cui Sergio non sfuggì in termini personali.