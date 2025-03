"Ho un dubbio sull'Atalanta, che la sfida con l'Inter aiuterà a sciogliere. Secondo me non è un tema di giocare in casa o no (l'Atalanta non vince a Bergamo da dicembre, ndr), l'Atalanta spesso ha perso punti contro Cagliari, Venezia, Torino, Udinese, non squadre deboli ma non le big. Invece contro la Juventus ed altre big ha vinto. Sono bastate due settimane senza partite infrasettimanali per cambiare la fisicità dell'Atalanta, la corsa, la freschezza mostrata è stata impressionante. Poi la Juve ci ha messo anche del suo ma penso a Kolasinac, è stato devastante con la Juventus e precedentemente non giocava perché infortunato o per riposare"