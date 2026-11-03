Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato della gara che attende l'Inter questa sera
VIDEO / Chivu: "Credo in questa squadra, sono campioni. Ottavi? Siamo in corsa, servono..."
Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato della gara che attende l'Inter questa sera. Dopo la sofferta vittoria contro lo Shakhtar, i nerazzurri sono attesi da una gara complicata in casa del Feyenoord.
"Quello di Rotterdam per l’Inter è un passaggio delicato, perché la squadra non sta bene, Lautaro manca molto e la società è a un bivio: il nucleo storico del gruppo oggi di Chivu sta doppiando i 30 anni (Calha è già oltre) ma nessuno degli innesti più freschi riesce a conquistarsi il posto. Il 3-5-2 scolpito nella pietra da Conte e riverniciato da Inzaghi sembra non ammettere deroghe, ma così facendo si va a consunzione. Chivu fa bene a provare altro, i tre punti col Feyenoord gli illuminerebbero la strada".
(Corriere della Sera)
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