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Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato della gara che attende l'Inter questa sera. Dopo la sofferta vittoria contro lo Shakhtar, i nerazzurri sono attesi da una gara complicata in casa del Feyenoord.

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"Quello di Rotterdam per l’Inter è un passaggio delicato, perché la squadra non sta bene, Lautaro manca molto e la società è a un bivio: il nucleo storico del gruppo oggi di Chivu sta doppiando i 30 anni (Calha è già oltre) ma nessuno degli innesti più freschi riesce a conquistarsi il posto. Il 3-5-2 scolpito nella pietra da Conte e riverniciato da Inzaghi sembra non ammettere deroghe, ma così facendo si va a consunzione. Chivu fa bene a provare altro, i tre punti col Feyenoord gli illuminerebbero la strada".

(Corriere della Sera)