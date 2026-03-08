FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Inter ha due risultati, ma deve battere il Milan per togliersi l’etichetta di…”

ultimora

Condò: “Inter ha due risultati, ma deve battere il Milan per togliersi l’etichetta di…”

Condò: “Inter ha due risultati, ma deve battere il Milan per togliersi l’etichetta di…” - immagine 1
Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il derby tra Inter e Milan di stasera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il derby tra Inter e Milan di stasera: "Se il Milan vince non riapre tutto, ma uno spiraglio: l'Inter ha due risultati, restando a 10 punti con 10 giornate restanti sarebbe un vantaggio più che rassicurante, 7 punti sarebbero un grande vantaggio ma ci sarebbe anche un effetto psicologico.

Condò: “Inter ha due risultati, ma deve battere il Milan per togliersi l’etichetta di…”- immagine 2
Getty Images

Sarebbe un ulteriore tassello del fatto che l'Inter con le big quest'anno ha fatto molto poco: ha vinto solo con la Juve una gara che ha avuto episodi che l'hanno condizionata pesantemente. L'Inter deve battere il Milan per cancellare e togliersi di dosso quest'etichetta: il Milan invece deve guardarsi anche dietro perché le altre salgono".

Leggi anche
Il Giornale – Derby, la certezza è Esposito. E pure i fischi a Bastoni
Borghi: “Derby? Dopo aver sentito le parole di Leao a Cremona ho capito che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA