Paolo Condò , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il derby tra Inter e Milan di stasera: "Se il Milan vince non riapre tutto, ma uno spiraglio: l'Inter ha due risultati, restando a 10 punti con 10 giornate restanti sarebbe un vantaggio più che rassicurante, 7 punti sarebbero un grande vantaggio ma ci sarebbe anche un effetto psicologico.

Sarebbe un ulteriore tassello del fatto che l'Inter con le big quest'anno ha fatto molto poco: ha vinto solo con la Juve una gara che ha avuto episodi che l'hanno condizionata pesantemente. L'Inter deve battere il Milan per cancellare e togliersi di dosso quest'etichetta: il Milan invece deve guardarsi anche dietro perché le altre salgono".