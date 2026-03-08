La certezza è Esposito. E si è capito alla vigilia del derby quando Chivu ha annunciato che Thuram ha la febbre e non si è allenato. Se non dovesse farcela a giocare dal primo minuto sarebbe la prima volta che Bonny e Piogiocherebbero insieme dal primo minuto. Non ci sarà il doppio trequartista che si è visto contro il Como e in mezzo giocherà Zielinski da regista con Mkhitaryan e Barella accanto a lui e Calhanoglu in panchina. Bastonisarà atteso da un'altra serata di fischi, assicura il quotidiano.
Il Giornale – Derby, la certezza è Esposito. E pure i fischi a Bastoni
Il quotidiano si sofferma sulle possibili scelte di Chivu che in attacco non ha Lautaro, ha Thuram con la febbre e Bonny appena rientrato da un affaticamento
"Si decide al risveglio di Thuram, se sta bene gioca lui. In mezzo invece decide Chivu. Tutto il resto è definito, compreso ovviamente Bastoni, atteso da un'altra serata un po' più complicata della norma, anche se in trasferta, i fischi, norma sono destinati a diventarla", si legge ancora.
Dopo la sconfitta nel derby di andata l'Inter ha collezionato 14 vittorie su 15 partite ed è a +10 sul Milan, +11 dal Napoli terzo. "La classifica è importante, ma il derby lo è di più.
Due anni senza vittorie pesano un po' su tutti, non solo sui tifosi. All'Inter andrebbero bene 2 risultati su 3 (e molti pensano anche tutti e 3…), ma non per questo non proverà a vincere", scrive il quotidiano.
