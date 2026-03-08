Il Giornale – Derby, la certezza è Esposito. E pure i fischi a Bastoni

La certezza è Esposito. E si è capito alla vigilia del derby quando Chivu ha annunciato che Thuram ha la febbre e non si è allenato. Se non dovesse farcela a giocare dal primo minuto sarebbe la prima volta che Bonny e Piogiocherebbero insieme dal primo minuto. Non ci sarà il doppio trequartista che si è visto contro il Como e in mezzo giocherà Zielinski da regista con Mkhitaryan e Barella accanto a lui e Calhanoglu in panchina. Bastonisarà atteso da un'altra serata di fischi, assicura il quotidiano.