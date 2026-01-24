Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la goleada dell'Inter contro il Pisa: "In un campionato dove l’1-0 è spesso una sentenza, l’Inter è la seconda squadra capace di vincere una partita tornando da uno svantaggio di due gol. Il segnale di forza era già riuscito al Milan, in dicembre a Torino, l’Inter ha fatto qualcosa di più concentrato, perché il passaggio da 0-2 a 3-2 è durato in tutto otto minuti, e poi di chiassoso, perché è finita tanti a pochi. La rimonta è nata in modo raramente così chiaro da una sostituzione, e ha rinverdito il vecchio detto zen che il centravanti è lo spazio visto che prima Lautaro e poi Esposito hanno colpito di testa dalla stessa zolla.