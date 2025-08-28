Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport di Ademola Lookman:
Condò: "Lookman? Atalanta si è impuntata di non cederlo all'Inter e il tradimento…"
Condò: “Lookman? Atalanta si è impuntata di non cederlo all’Inter e il tradimento…”
Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport di Ademola Lookman: "C'è stato una sorta di tradimento"
“Lookman? Quando l’Atalanta si è impuntata di non cederlo all’Inter, infatti non hanno mai fatto un prezzo per cederlo ai nerazzurri, c’è stata una sorta di tradimento. Di chi? Dei club esteri che erano interessati a Lookman. Ora l’Atalanta se lo ritrova in casa. Molto può venire dimenticato coi gol, non tutto. Ci fosse la possibilità di darlo via, credo sarebbe meglio”.
