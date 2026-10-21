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Il Manchester United non sta passando un bel momento né in Premier League né in Champions. La panchina di Carrick, infatti, è a rischio e in Inghilterra in molti parlano di un possibile arrivo di Antonio Conte, che qualche settimana fa aveva strizzato l'occhio ad un suo avvento in corsa in un club in difficoltà per riportarlo ai fasti dei giorni migliori.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un giocatore del Manchester United che è finito nel mirino anche dell'Inter: si tratta di Diogo Dalot, esterno portoghese che ha già giocato in Serie A, con il Milan. "Dalot a Manchester sta bene, è considerato un giocatore molto importante e il club non vorrebbe perderlo, però ha un contratto in scadenza nel 2028: se non rinnoverà a breve può diventare molto appetibile in chiave mercato, per l’Italia e non solo.

La Serie A non lo ha mai dimenticato e già in diverse occasioni si è parlato di lui: in passato ci aveva provato la Roma, che aveva offerto allo United un prestito con riscatto obbligatorio, ma alla fine non è riuscita a trovare la formula giusta per convincere gli inglesi. Su di lui hanno già chiesto informazioni Milan, Inter e Juventus: niente di concreto per ora, ma il giocatore piace e i discorsi potrebbero essere approfonditi più avanti. Soprattutto se il Manchester non troverà la password per uscire dal momento di crisi", si legge sulla Rosea.