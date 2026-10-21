VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Grossa novità di formazione in casa Inter per la sfida di stasera contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: si va verso l'esordio di Djed Spence dal 1'.

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Lo riporta Sky Sport: al momento l'inglese è in vantaggio su Diouf per il ruolo di esterno a destra. Novità anche a centrocampo: dovrebbe giocare Sucic e non Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu.

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In attacco ecco Bonny con Thuram, in difesa pronto Bastoni centrale con Akanji e Carlos Augusto. Tra i pali conferma per Josep Martinez.