Il portale Transfermarkt ha pubblicato la top 11 dei calciatori più preziosi della Serie A dopo gli ultimi aggiornamenti sui valori di mercato. Dominio Inter, che piazza ben 5 calciatori: i difensori Bisseck, Bastoni e Dimarco, il centrocampista Barella e l'attaccante Lautaro, che guida questa speciale classifica con una valutazione di 85 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Nuovi valori Serie A, la top 11: quanta Inter! E ci sono due “sogni” di mercato
ultimora
Nuovi valori Serie A, la top 11: quanta Inter! E ci sono due “sogni” di mercato
Dominio nerazzurro nella formazione stilata dal portale Transfermarkt: Lautaro guida questa squadra preziosissima
Il resto di questa formazione è completato da due elementi ciascuno per Roma (Svilar e Kone) e Milan (Pulisic e Leao), mentre ne schierano uno a testa Juventus (Yildiz) e Como (Paz).
La top 11:
Svilar (Roma, 35M); Bisseck (Inter, 40M), Bastoni (Inter, 70M), Dimarco (Inter, 50M); Pulisic (Milan, 50M), Barella (Inter, 50M), Kone (Roma, 50M), Yildiz (Juventus, 75 M); Paz (Como, 65M); Lautaro (Inter, 85M), Leao (Milan, 65M).
© RIPRODUZIONE RISERVATA