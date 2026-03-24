Il portale Transfermarkt ha pubblicato la top 11 dei calciatori più preziosi della Serie A dopo gli ultimi aggiornamenti sui valori di mercato. Dominio Inter, che piazza ben 5 calciatori: i difensori Bisseck, Bastoni e Dimarco, il centrocampista Barella e l'attaccante Lautaro, che guida questa speciale classifica con una valutazione di 85 milioni di euro.

Il resto di questa formazione è completato da due elementi ciascuno per Roma (Svilar e Kone) e Milan (Pulisic e Leao), mentre ne schierano uno a testa Juventus (Yildiz) e Como (Paz).