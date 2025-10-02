Antonio Conte pazzo di un ex Inter. Parole al miele dell’allenatore del Napoli per un ex giocatore nerazzurro dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League.
Conte pazzo di un ex Inter: “Immortale e intramontabile, ringraziamo Dio”
Antonio Conte pazzo di un ex Inter: parole al miele dell’allenatore del Napoli per un ex giocatore nerazzurro
“Juan Jesus è immortale, intramontabile, ringraziamo Dio e teniamocelo stretto stretto”, ha detto Conte sul difensore brasiliano.
Juan Jesus ha giocato all'Inter 142 partite complessivamente.
