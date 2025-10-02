FC Inter 1908


Conte pazzo di un ex Inter: “Immortale e intramontabile, ringraziamo Dio”

Antonio Conte pazzo di un ex Inter: parole al miele dell’allenatore del Napoli per un ex giocatore nerazzurro
Antonio Conte pazzo di un ex Inter. Parole al miele dell’allenatore del Napoli per un ex giocatore nerazzurro dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League.

“Juan Jesus è immortale, intramontabile, ringraziamo Dio e teniamocelo stretto stretto”, ha detto Conte sul difensore brasiliano.

Juan Jesus ha giocato all'Inter 142 partite complessivamente.

