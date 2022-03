Inter, Conte ringrazia per il premio AIC: “Questo premio rappresenta il coronamento di…”

Le parole e la soddisfazione del tecnico sul suo profilo social dopo l'assegnazione del premio AIC

Antonio Conte ha condiviso sui social la soddisfazione per il premio AIC come miglior tecnico della scorsa stagione. Quella dello scudetto con l'Inter: "Onorato di aver ricevuto il premio AIC come miglior allenatore della stagione 2020/2021. Un ringraziamento speciale va ai giocatori, allenatori ed arbitri che mi hanno votato. Questo premio rappresenta il coronamento di un’annata importate e piena di emozioni che ci ha portato a vincere lo Scudetto con l’Inter. Voglio condividere questo premio con calciatori, staff e tutte le persone che ci hanno supportato nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo. Grazie!"