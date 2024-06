Pablo Contreras, ex difensore del Cile, ai microfoni di Sportitalia ha parlato così di Alexis Sanchez a pochi giorni dall'inizio della Copa America: "Bravo, Isla e Sanchez? È molto probabile che per loro sia l'ultima Copa America. Sanno di avere alle loro spalle un popolo a loro eternamente grato. Mi considero così fortunato ad aver condiviso con loro lo spogliatoio e le avventure a Mondiali e Copa America. Spero che possano continuare il più a lungo possibile con la Seleccion".

Sánchez ha vinto ancora in Italia: pur arrivando da una stagione in cui ha giocato poco, quanto è ancora importante per La Roja?