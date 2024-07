(LaPresse/Ap) - L'attaccante del Liverpool Darwin Núñez e una dozzina di compagni di squadra dell'Uruguay sono saliti sugli spalti partecipando ad una mega rissa tra tifosi uruguaiani e colombiani allo stadio Bank of America dopo la sconfitta per 1-0 contro la Colombia nella semifinale di Coppa America. Al termine di una partita fisica e controversa, dietro la panchina dell'Uruguay è scoppiata una rissa dopo il fischio finale dell'arbitro messicano César Ramos.

Il pubblico di 70.644 persone era favorevole per circa il 90% alla Colombia, ma un piccolo gruppo di tifosi uruguaiani ha litigato con i tifosi colombiani mentre venivano lanciate bevande. Núñez e i compagni di squadra sono poi salito sulla tribuna tra la folla per difendere le proprie famiglie presenti. Un video sui social mostra Núñez che colpiva un tifoso con i colori della squadra colombiana, per poi essere a sua volta colpito al volto da un altro facinoroso.