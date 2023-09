Cordoba: “Thuram non è una sorpresa. Frattesi ha subito dimostrato le sue capacità”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato dell'impatto positivo che i nuovi arrivati in nerazzurro hanno avuto in queste prime giornate

Ivan Ramiro Cordoba , ex difensore dell'Inter, nel suo intervento ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche dell'impatto che gli acquisti estivi stanno avendo in queste prime uscite stagionali dei nerazzurri: "I nuovi arrivati hanno saputo di trovare un bel gruppo, e uno ovviamente è felice e più consapevole e convinto di andare in una squadra dove devi pensare solo a giocare, a dare il massimo per dare il tuo contributo in una squadra già forte.

Per me Thuram non è una sorpresa, l'ho visto dal vivo nella finale dei Mondiali e mi ha impressionato. Frattesi, che arriva da una squadra dove uno cerca sempre di fare ancora meglio per raggiungere una big, si è visto subito la corsa che ha, le sue capacità di interpretare le partite come gli chiede l'allenatore, di saper incidere anche in situazioni complicate".