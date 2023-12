CorSera, il Dream Team del 2023: 4 i calciatori dell’Inter in questa formazione

Il 2023 sta volgendo al termine, e il Corriere della Sera ha colto il momento per pubblicare il Dream Team dell'ultimo anno solare della Serie A. Il modulo scelto è il 4-3-3, con Inter e Napoli squadre più rappresentate con 4 calciatori ciascuna. Per quanto riguarda i nerazzurri ci sono Acerbi ("L’anno scorso gli interisti non erano contenti del suo acquisto, salvo poi ricredersi. Acerbi è diventato un beniamino di San Siro e ha fermato i migliori. Anche in Nazionale è intoccabile"), Dimarco ("ha surclassato Theo Hernandez nel derby milanese. La crescita dell’interista è esponenziale, tanto che il c.t. in Nazionale lo ha riconvertito nella difesa a quattro senza mai metterlo in discussione"), Calhanoglu ("Da trequartista discontinuo a regista lucido del centrocampo più forte d’Italia, tecnico e feroce. Il turco, implacabile dal dischetto, si muove lieve in una squadra che, dopo la finale di Champions, ha acquisito consapevolezza") e Lautaro ("In finale di Champions si è mangiato un gol, però è il simbolo dell’Inter che sta trascinando verso lo scudetto della seconda stella").