Corso, oggi i funerali. Per l’Inter presenti Oriali, Conte e una rappresentanza della squadra

Oggi, alle 11 presso la Basilica di Sant’Ambrogio, si svolgeranno i funerali di Mario Corso, colonna della Grande Inter scomparsa nella giornata di sabato. Tuttosport scrive chi presenzierà al rito: “Un addio pieno di ricordi per l’ala sinistra degli Anni Sessanta che avrebbe compiuto 79 anni ad agosto. Un ultimo omaggio alla presenza di quasi tutta la sua famiglia, quella dell’Inter. Ci saranno Antonio Conte, Lele Oriali e una rappresentanza della squadra di oggi (l’allenamento è stato spostato al pomeriggio). Ci saranno tanti suoi ex compagni di squadra e la famiglia Moratti a ricordare quel mancino dotato di una classe unica. Con Massimo Moratti presidente, Mario Corso è stato osservatore per alcune stagioni nel segno di una continuità con il passato che oggi non sembra più esserci…”.