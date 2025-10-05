Costacurta: “Nutrivo dubbi su queste cose. Ma l’Inter è tornata a divertirsi”

Billy Costacurta , su Skysport, dopo la vittoria dell'Inter contro la Cremonese ha parlato del momento della squadra di Chivu e di alcuni singoli che si stanno mettendo in mostra.

«C'erano dei giocatori sui quali nutrivo dei dubbi. Lo stesso Dimarco credo che abbia fatto una delle migliori partite sue all'Inter. Avevo domande su Bonny, l'ho visto sempre giocare bene ma non con questa capacità là davanti», ha sottolineato l'ex difensore.

«La Cremonese finora non aveva mai perso. Ci sono state tante risposte. E questo vuol dire che l'allenatore può contare un po' su tutti i giocatori della rosa. Avevo dubbi sulla ripresa dell'Inter dopo le due batoste della scorsa stagione (campionato e finale di Champions perse.ndr), difficili da superare. Ma sembra che siano tornati e che siano tornati soprattutto a divertirsi», ha concluso l'ex calciatore nel suo intervento.