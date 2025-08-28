FC Inter 1908
Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così a Sky Sport di Ademola Lookman: "Cosa credo che farà alla fine"
Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così a Sky Sport di Ademola Lookman:

“Credo che alla fine Lookman rimarrà. Non ci sarà più l’ambiente ideale, ma già l’anno scorso fece così. I giocatori sono abituati a queste situazioni e anche a perdonare. Ricominciasse facendo subito gol poi…

È stata comunque una situazione imbarazzante, soprattutto per lui”.

