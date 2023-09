Cracco: “Figo il primo nel mio locale. Derby di Milano unico, nesuno stadio come San Siro”

Cosa?

"L'atmosfera di San Siro. Nessuno stadio è come il nostro, quel clima non lo trovi da nessuna altra parte: con quella curva che si innalza verso il cielo e i tifosi che sono praticamente in campo".

San Siro tra poco ospiterà il primo Milan-Inter della stagione, vuole azzardare un pronostico?

"Assolutamente no, sui pronostici sposo la linea del mio amico Galliani: 'Bisogna stare zitti, sul derby non vanno spese parole'".

Accetta anche gli interisti nel suo ristorante?

"Certo, la cucina è di tutti. Adesso vengono calciatori di un po' tutte le squadre, ma prima i campioni preferivano i posti glamour, il mangiare bene era messo in secondo piano. Poi Figo ha fatto la rivoluzione".

Si spieghi meglio.

"Figo è stato il primo a venire nel mio locale, quello che ha diffuso la moda. Poi lo hanno seguito Ronaldo, quello vero, e Kakà. Anche tra i calciatori di oggi c'è grande curiosità per i bravi chef, per i piatti di livello. Possono cambiano maglia, ma la passione per la cucina nel mondo del calcio rimane, questa è una cosa di cui vado molto fiero".

Milan e Inter sono le due favorite per lo scudetto?

"Forse in questo momento sono le due squadre più forti, ma anche il Napoli ha una grande rosa. È bello rivedere il campionato italiano così aperto dopo gli anni di dominio della Juve, la competizione fa sempre bene, aiuta a crescere".

