Quando dici una cosa sul Napoli ne succedono mille, perché l’informazione napoletana è forte ma ingigantisce tutto. Però non venitemi a fare lezioni, perché la critica è sana e se parliamo del Milan non c’è nessun milanista che si lamenta. È una questione di stile e al Napoli manca. Nicola Lombardo faceva il vice direttore a Sky ed ora invece il buttafuori di De Laurentiis. Oggi interrompe la conferenza stampa di Manna per dare solidarietà a Parlato e due settimane fa Manuel è stato cacciato da Castelvolturno per aver fatto le immagini Kvaratskhelia, mi hanno chiamato dicendomi che non era più ben accetto. Noi diciamo che ha ragione Conte, che meritava un sostituto di Kvara, ma al Napoli non va bene. Vivete in un paese di falsi moralisti, ma di quale coraggio parli Lombardo? Quello di insultare Tancredi che era assente alle 22.45 perché era dormire con il figlio? Lombardo quando interviene deve ricordarsi che due settimane fa ha cacciato Parlato da Castel Volturno, chiamandomi dicendo di cambiare corrispondente e io ho difeso Manuel. Ribadisco che Parlato ha sbagliato in quella circostanza, così come in un’altra facendo troppo il tifoso. Manuel resta un grande professionista, ma ieri ha sbagliato. A parte invertite sarebbe stato Palmeri ad essere mandato a casa.