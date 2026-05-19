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Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…”
Intervenuto durante il podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così le recenti dichiarazioni del proprietario del Milan Jerry Cardinale: "Le parole di Cardinale sull'Inter? Deve solo stare zitto, non deve neanche aprire la bocca e parlare di quelli che in città ti stanno mettendo i piedi in testa.
Lui se vuole fare la frase ad effetto, non è questa: il milanista mica è stupido. Secondo te uno è contento che Cardinale prende in giro gli interisti quando questi stanno comandando la città e il paese? Ma devi proprio tacere, quando uno perde uno deve stare zitto e spiegare.
Con queste dichiarazioni significa che non sai comunicare: con queste dichiarazioni non solo crei confusione, diventi anche a livello mediatico imbarazzante".
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