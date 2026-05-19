FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…”

ultimora

Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…”

Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…” - immagine 1
Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così le recenti dichiarazioni del proprietario del Milan Jerry Cardinale
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervenuto durante il podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così le recenti dichiarazioni del proprietario del Milan Jerry Cardinale: "Le parole di Cardinale sull'Inter? Deve solo stare zitto, non deve neanche aprire la bocca e parlare di quelli che in città ti stanno mettendo i piedi in testa.

Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…”- immagine 2
Getty Images

Lui se vuole fare la frase ad effetto, non è questa: il milanista mica è stupido. Secondo te uno è contento che Cardinale prende in giro gli interisti quando questi stanno comandando la città e il paese? Ma devi proprio tacere, quando uno perde uno deve stare zitto e spiegare.

Criscitiello: “Parole Cardinale? Imbarazzante! Milanista mica è stupido, l’Inter comanda e lui…”- immagine 3
Getty Images

Con queste dichiarazioni significa che non sai comunicare: con queste dichiarazioni non solo crei confusione, diventi anche a livello mediatico imbarazzante".

 

 

Leggi anche
Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”
Toni: “Ecco il giocatore dell’Inter che può giocare nelle big...

© RIPRODUZIONE RISERVATA