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Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, ha analizzato così i risultati della giornata di Serie A in corso: "Il pareggio di Como conferma, in parte, che per l’Inter questa serie A servirà da riscaldamento per la Champions League. Vero obiettivo della stagione per Chivu. Trovare una anti Inter è molto complicato. Ci sono buone squadre ma difficilmente in grado di mettere ansia ai campioni in carica.

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L’Inter è ben strutturata e deve solo consolidare il cammino dello scorso anno, sapendo che quest’anno deve arrivare fino in fondo in Europa e non solo in Italia. Il vero problema del nostro campionato è che anche quest’anno rischiamo di avere un finale già visto con il finire dell’inverno. L’Inter, da tempo, lavora meglio degli altri grazie ad una organizzazione societaria forte. Il cambio di allenatore è stato assorbito lo scorso anno e le concorrenti continuano a fare troppi errori. Milan e Juve sono indietro, il Napoli deve ricominciare da zero dopo Conte e Roma o Como non sono da scudetto per mille motivi.

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Ci divertiremo con la Champions e per la Champions. Sicuramente il nostro campionato ha bisogno di riportare a livello dell’Inter almeno altre due squadre. Milan, Juve, Roma e Napoli ora sono distanti. Il pareggio di Como, il primo 0-0 della nostra serie A, conferma che due grandi allenatori possono arrivare a 99 ma non arrivi obbligatoriamente a 100".